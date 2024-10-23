"لن نترك أنشيلوتي يسقط" .. كواليس اتفاق لاعبي ريال مدريد بين شوطي مباراة بوروسيا دورتموند

نقطة تحول في مسيرة الملكي...

صنع الانتصار الأخير لريال مدريد على بوروسيا دورتموند، حالة مختلفة داخل غرفة ملابس النادي الملكي، حيث يتكاتف الجميع لمنع سقوط الفريق وقائده الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وحوَّل ريال مدريد تأخره أمام بوروسيا دورتموند بهدفين في الشوط الأول، إلى انتصار كاسح بنتيجة (5-2)، أمس الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، كواليس من غرفة ملابس الريال خلال مباراة دوري الأبطال، مشيرة إلى أن لاعبي ريال مدريد تكاتفوا واتفقوا على جعل مباراة بوروسيا دورتموند، بمثابة نقطة تحول في مسار الميرنجي هذا الموسم، بعد بداية غير مقنعة للجماهير.

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ونشرت الصحيفة الإسبانية، ما دار بين لاعبي الريال حيث اعترفوا في جلسة مصارحة بأخطائهم، وتحدثوا عن ضرورة القتال وحماية مدربهم، لأنهم يعرفون أن أنشيلوتي سيكون في مرمى النيران مع أي سقوط.

وقالت "ماركا": "اتفق لاعبو ريال مدريد على عبارة (لا يمكننا خذلان المدرب)، حيث سيطرت حالة من القلق بينهم على مستقبل المدرب وغضب من الانتقادات التي تلقاها".

وأضافت: "أدرك فينيسيوس هذا الأمر وأنه حان الوقت للقيام بشيء كبير من أجل أنشيلوتي وسجل 3 أهداف قادت فريقه للفوز، مستجيبًا لتعليمات مدربه الذي قال في غرفة الملابس (علينا أن نركض ونقاتل ونفعل ما نعرفه. فينيسيوس ومبابي، يجب أن تسجلا) وهو ما حدث".

وأشارت إلى أن أنشيلوتي، أمامه الآن الكثير من العمل لتصحيح مسار الفريق، حيث كان عليه أن يعمل بجد في مناسبتين لجعل لاعبيه يستيقظون ويقلبون الأمور في لحظتين صعبتين (أمام سيلتا فيجو وبوروسيا دورتموند).