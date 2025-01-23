أنشيلوتي: أتمنى خروج مانشستر سيتي من الأبطال وأشعر بالغضب رغم خماسية سالزبورج

يعتبر الفريق الإنجليزي من المرشحين الكبار للفوز بالبطولة

خرج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، للحديث بشكل علني عن رغبته في خروج مانشستر سيتي مبكرًا من دوري أبطال أوروبا، بعد فوز الفريق الإسباني على سالزبورج بنتيجة 5/1 في الجولة السابعة من مرحلة الدوري.

لو كان هذا ما يُريده الإيطالي حقًا، فهذه الجولة حملت المزيد من الأنباء السارة له، وذلك بخسارة سيتي أمام باريس سان جيرمان 4/2، أمس، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، وهو ما يعني تعقد وضعية الفريق كثيرًا باحتلاله المركز 25 بجدول الترتيب، ليصبح خارج المراكز الـ24 المؤهلة لدور الـ16 بشكل مباشر أو حتى من خلال الملحق.

وفي هذا السياق قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمواجهة سالزبورج:"إذا تم إقصاء سيتي فسيكون ذلك خبرًا جيدًا، لأنهم أحد المرشحين للفوز بدوري الأبطال، ولكن النبأ السار هو فوز ريال مدريد والعرض المميز لرجاله المهاجمين".

وأضاف:"هذه الأنباء الجيدة لا تخفي غضبي الذي أشعر به الآن، اضطررت إلى الانتظار لمدة ساعة للظهور في المؤتمر الصحفي، هذا عدم احترام لي ولكم أيضًا".

وأما عن عودة دافيد ألابا:"أصبح قريبًا من الظهور كأساسي، لعب بصورة أكبر ضد سالزبورج وأراه في حالة جيدة، عندما يخبرني بجاهزيته الكاملة سأبدأ به".

التأهل إلى دور الـ16:"ليس هناك الكثير لنفعله أو نفكر فيه، علينا تخطي بريست ونرى كيف سيكون التصنيف".

إصابة بيلينجهام:"شعر ببعض الانزعاج في ظهره ولكن لا يوجد شيء كبير".

رودريجو:"لا يمكن المساس به؟ نعم لأنه مثل الآخرين يسجل في كل مباراة، ويمنحنا الكثير من الجودة في خط الهجوم، نحن نستمتع به ويزداد هذا الشعور لدينا عندما يدافع الفريق بشكل أفضل".

يذكر أن فوز ريال الكبير على سالزبورج، جعله يحتل المركز السادس عشر بالترتيب بـ12 نقطة، بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر بـ21 نقطة.