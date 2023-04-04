كارلو أنشيلوتي: غدًا دورنا للفوز على برشلونة وهكذا سنحقق المفاجأة

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا..

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن فريقه جاهز تمامًا من أجل قلب الأوضاع والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23 على حساب برشلونة.

ريال مدريد يحل ضيفًا مساء الأربعاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل نادي برشلونة، لخوض مباراة الإياب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة حقق الفوز ذهابًا على ملعب "سانتياجو برنابيو" بهدف دون رد، وبالتالي فإن التعادل سيكون كافيًا لتأهل "البلوجرانا" إلى المباراة النهائية.

وعقد كارلو أنشيلوتي مؤتمرًا صحفيًا تحدث خلاله عن المواجهة المرتقبة، وكيفية قلب الأوضاع وتحقيق الفوز على برشلونة.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته: "من الصعب جدًا أن تكون هناك مواجهات فردية بين المدربين، غدًا حان دورنا لتحقيق الفوز".

وتابع: "بالنسبة لي الكلاسيكو هو دائمًا أهم مباراة، وكذلك بالنسبة للجماهير واللاعبين، هناك منافسة كبيرة، إنها بطولة مهمة ونحن على وشك الوصول إلى النهائي".

وأضاف عن كيفية مفاجأة برشلونة: "التفاصيل الصغيرة، يصعب على الفريق تغيير النظام عندما تعمل معه لمدة عام، ذلك ليس من المستحسن، يمكنك فقط مفاجأة نفسك".

وأردف: "الفكرة هي أن نلعب مباراة متكاملة من كل الأوجه، وأن تتعامل مع الكرة بشكل جيد، لأنك إذا لعبت مباراة متكاملة سيأتي الهدف".

وأكمل: "من الصعب دائمًا اختيار 11 لاعبًا، عقلية لاعب كرة القدم هي الرغبة في اللعب من البداية، وهناك 14 أو 15 لاعبًا يستحقون مكانًا أساسيًا".

وتابع: "نحن في حالة جيدة ولدينا الحافز والتركيز، ولدينا مشاعر طيبة بعد المباراة ضد بلد الوليد، ونثق في أننا سنبلي بلاءً حسنًا".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "لدينا 90 دقيقة للعودة وأعتقد أنها ستكون مباراة متكافئة للغاية، لا أعرف من هو المرشح المفضل التفاصيل الصغيرة ستحدد المباراة".