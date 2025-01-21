أنشيلوتي كان واقعيًا .. طريق واحد لإنقاذ مسيرة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الصدارة صعبة على برشلونة..

مع اقتراب صافرة بداية موعد الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، بنظامها الجديد، بدأت الحسابات تظهر لتوقع سيناريوهات التأهل إلى المراحل الإقصائية.

وكشفت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونشرتها صحيفة "آس" الإسبانية، أن التأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، سيكون مقابل 17 نقطة، وهو عدد النقاط الذي لا يمكن لريال مدريد الوصول إليه.

ريال مدريد يحتل المركز العشرين في الترتيب العام لمرحلة الدوري برصيد 9 نقاط فقط، قبل جولتين من نهاية المنافسات، بينما ضمن برشلونة بشكل كبير التأهل ضمن الثمانية الأوائل، حيث يحتل الوصافة برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن ليفربول المتصدر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الدراسة إلى أنه جيرونا صاحب المركز 30 بـ3 نقاط فقط، لا تزال لديه فرصة للتأهل إذا فازوا في المباراتين المتبقيتين، فيما يجد برشلونة نفسه في موقف صعب لتحقيق المركز الأول.

وتستند الدراسة إلى محاكاة نُقلت إلى الأندية، حيث يتوقع أن الفريق الثامن سيحقق حوالي 17.1 نقطة، وبحسب التقرير الذي أرسله "يويفا" إلى الأندية في بداية الموسم، فإن هذا يدعم تصريحات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أعلن منذ أسابيع أن ريال مدريد لن يكون ضمن الثمانية الأوائل، مستندًا إلى هذه الدراسة.

ومن جانبه، يحتاج برشلونة إلى نقطتين إضافيتين ليكون ضمن الثمانية الأوائل، حيث لديه حاليًا 15 نقطة وسيلعب ضد بنفيكا وأتالانتا، أما أتلتيكو مدريد صاحب المركز الـ11 فلديه 12 نقطة وسيلعب ضد باير ليفركوزن وسالزبورج.

وبالنسبة لجيرونا، لا تزال لديهم آمال في التأهل، حيث وضعت محاكاة "يويفا" بوابة التأهل عند 7.6 نقاط، ولديهم حاليًا ثلاث نقاط، إذا فازوا على ميلان وآرسنال، فسيحققون 9 نقاط مما يضمن تأهلهم.

وسلطت الدراسة الضوء على ترتيب الأوائل حتى المركز السادس عشر، حيث يتاح لأصحاب المراكز من التاسع وحتى 16، خوض مباراة إياب الملحق على ملعبهم، وحتى يكون فريقك ضمن هؤلاء يجب أن يصل إلى 12.1 نقطة.

ويمتلك برشلونة هذه النقاط بالفعل، فيما يقترب أتلتيكو منها بشكل كبير؛ بينما يحتاج ريال مدريد للفوز في المباراتين المتبقيتين ضد سالزبورج وبريست وتحقيق متوسط أهداف جيد لدخول هذه المجموعة.