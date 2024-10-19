تغييرات منتظرة .. ابن أنشيلوتي ومساعد آخر يفكران في مغادرة ريال مدريد

المدرب الإيطالي المخضرم قد يعتزل بعد الرحيل عن الميرينجي

تغييرات جذرية ينتظرها الجهاز الفني لريال مدريد في المستقبل القريب، وذلك بسبب دراسة الثنائي دافيد أنشيلوتي وفرانشيسكو ماوري للرحيل عن النادي الإسباني.

في الوقت الحالي، لا يفكر المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي في الرحيل عن ريال مدريد، لارتباطه بعقد مع النادي حتى 2026، ومن المتوقع اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب مغادرته للفريق، في الوقت الذي يفكر فيه بعض أعضاء الجهاز الفني الخاص به في مستقبلهم.

شبكة "ريليفو" قالت إن أنشيلوتي الصغير وماوري، قررا التفكير في الرحلة القادمة بمسيرة كل منهما، حيث يتطلعا لاتخاذ الخطوة الأهم للحصول على لقب الرجل الأول، بدلًا من الاستمرار في دور مساعد المدرب في ريال مدريد.

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ابن أنشيلوتي ارتبط بالفعل بالعديد من الوظائف على مدار هذا العام، بما في ذلك إشبيلية وليستر سيتي، ولكنه يرفض الرحيل عن سانتياجو برنابيو قبل قيام والده باتخاذ هذه الخطوة أولًا.

وأشار الموقع إلى أن فكرة الرحيل بالنسبة لأنشيلوتي جونيور وماوري ليست جادة أو مُلحة حاليًا، حيث يركز كل منهما على ريال مدريد، ولا يتوقعان أن يبتعد أنشيلوتي الكبير عن سانتياجو برنابيو حتى الصيف المقبل على أقل تقدير.

ولو قام صاحب الـ65 سنة باتخاذ هذه الخطوة بعد نهاية الموسم الجاري، سيفكر كل منهما في تجربته القادمة كمدرب أول سواء داخل الدوري الإسباني أو خارجه.

يذكر أن ريال يعود للنشاط الكروي من جديد اليوم، السبت، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يلعب أمام سيلتا فيجو، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وهي البطولة التي يحتل الميرينجي المركز الثاني بها بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.