كارلو أنشيلوتي: حزين لما يحدث في تشيلسي .. وأردت رؤية باولو مالديني في عيد ميلادي

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الخاص بالإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهة تشيلسي الإنجليزي مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

أنشيلوتي تطرق خلال المؤتمر الصحفي إلى العديد من الأمور المتعلقة بفريقه، بداية من مواجهة تشيلسي، وقضية فيديريكو فالفيردي وأليكس بايينا لاعب فياريال، وتوقعه بأن يخوض ريال مدريد نهائي دوري الأبطال أمام ميلان الإيطالي في اسطنبول.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته: "مباراة الغد؟ أهم شيء هو التفكير في أنها مباراة مدتها 180 دقيقة، غدًا ليس حاسمًا، لكنه يمكن أن يمنحنا ميزة التعامل مع مباراة الإياب بشكل أفضل، الفريق متحمس، ونريد تجربة ليلة سحرية أخرى في برنابيو".

وأضاف بعد سؤاله عن أن ملعب ريال مدريد لن يكون العامل الأساسي في تأهل الفريق مثلما حدث العام الماضي: "إنها فكرة مختلفة، عليك الاستفادة منها لإدارة مباراة الإياب، لقد قدمنا ​​أداءً جيدًا على أرضنا وخارجها، العام الماضي لم نكن بعيدًا عن أرضنا خاصة أمام باريس سان جيرمان وسنكون مستعدين".

وعن وضعية تشيلسي قال الإيطالي الذي سبق له تدريب النادي اللندني: "تشيلسي ليس في حال جيد هذا العام؟ لقد مررنا بوقت عصيب أيضًا، لديهم فريق كبير، لم يقضوا وقتًا ممتعًا مؤخرًا، ولكن ربما هذا هو السبب في أن دافعهم الآن يمكن أن يقودهم إلى بذل قصارى جهدهم غدًا، لذلك، سنكون مُستعدين جيدًا لهذه المباراة".

وأضاف: "أنا حزين، لدي ذكريات رائعة عن الفترة التي قضيتها في النادي، قضيت عامين جيدين جداً هناك، أعتقد أن فرانك لامبارد سيقوم بعمل جيد للغاية".

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن قضية فالفيردي قائلًا: "لقد رأيته جيدًا اليوم، إنه متحمس، وتدرب ونعرفه جيدًا، لديه صفات إنسانية غير عادية ولا أريد التحدث عما حدث، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنه غدًا سيقدم كل شيء، كما هو الحال دائمًا".

وعن حديثه مع باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي عن أنه يتطلع لمواجهة "الروسونيري" في نهائي اسطنبول، قال أنشيلوتي: "بالنسبة لي إسطنبول ليست ذكرى جميلة، خسرت النهائي ضد ليفربول (يضحك)، تحدثت معه لأرى ما إذا كان بإمكاننا رؤية بعضنا البعض في عيد ميلادي الذي سيكون يوم النهائي".