المصائب تتوالى على رأس أنشيلوتي .. نجم ريال مدريد يغيب شهرًا للإصابة!

نزيل جديد على مستشفى الميرنجي

تلقى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أنباءً سيئة من الجهاز الطبي للفريق الملكي، لتضاعف من الضربات المتراكمة على رأس المدرب الإيطالي.

وسقط ريال مدريد في فخ الخسارة من جديد على ملعبه وبين جماهيره في "سانتياجو برنابيو" من ميلان الإيطالي (1-3) في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، وذلك بعد 10 أيام فقط من خسارته الثقيلة برباعية نظيفة أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وأصدر ريال مدريد بيانًا توضيحًا عبر موقعه الرسمي، بشأن إصابة لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني، الذي غادر مباراة ميلان مع بداية الشوط الثاني، قائلًا: "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي اليوم على لاعبنا أوريلين تشواميني، تم تشخيص إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، وسيتم متابعة تطور حالته بشكل مستمر".

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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إصابة تشواميني ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر، على أقل تقدير، حيث سيفتقده الفريق الملكي في 6 مباريات مهمة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن تشواميني، سيغيب عن ريال مدريد خلال مواجهة أوساسونا، ليجانيس، خيتافي، أتلتيك بيلباو، جيرونا في الدوري الإسباني "الليجا"، كما تأكد غيابه عن مباراة ليفربول المصيرية في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن تشواميني انضم إلى ريال مدريد في صيف 2022، قادمًا من موناكو مقابل 80 مليون يورو، لكن مستواه هذا الموسم لا يرض طموحات جماهير الملكي، حيث لعب مع الفريق 15 مباراة لم يسجل أو يصنع فيها أي هدف للفريق.