"لم نحسم الدوري بعد" .. أنشيلوتي يُعلق على انتصار ريال مدريد على بلد الوليد

المدرب الإيطالي يُعلق على مستوى أسنسيو في مركز الظهير الأيمن

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن رضاه عن أداء فريقه بعد الفوز المستحق على بلد الوليد بثلاثية نظيفة في الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإسباني.

هذا الانتصار عزز صدارة ريال مدريد لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أكد أنشيلوتي أن مشوار الدوري لا يزال طويلًا، وأن الفريق بحاجة إلى الاستمرار بنفس الإيقاع لتحقيق الأهداف المنشودة.

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وقال:"الدوري لم يُحسم بعد، الطريق لا يزال طويلًا. الآن علينا أن نستمر بهذا الأداء".

وأضاف: "المباراة كانت أقل صعوبة مما اعتدنا عليه، وهذا ساعدنا على فرض أسلوبنا".

وأشاد أنشيلوتي بمستوى راؤول أنسيسيو حيث قال: "أسينسيو؟ لقد كان رائعًا، لم يعتد اللعب في هذا المركز، لكنه أظهر سرعة كبيرة وتركيزًا عاليًا".

كما طمأن المدرب جماهير ريال مدريد بشأن المدافع النمساوي ديفيد ألابا، مؤكدًا أنه سيعود قريبًا للمشاركة في المباريات بصفة أساسية.