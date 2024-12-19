"أصبح الأفضل في التاريخ بسبب تلك الطريقة" نجم ريال مدريد السابق يسحب هجومه على أنشيلوتي!

الهجوم تحول إلى اشادة وثناء...

سحب بريدراج مياتوفيتش، لاعب ريال مدريد السابق، انتقاداته وهجومه على كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي للميرينجي، بعد تحقيق بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024، على حساب باتشوكا المكسيكي.

وحقق أنشيلوتي، مع ريال مدريد لقبه الخامس في عام 2024، بعد الفوز مساء أمس الأربعاء على باتشوكا، في نهائي كأس القارات للأندية، والذي استضافه ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وسبق وأن انتقد مياتوفيتش، مستوى ريال مدريد، تحت قيادة أنشيلوتي، عقب الخسارة من ميلان، في دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف لهدف الشهر الماضي.

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وقال مياتوفيتش، في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": "أولًا وقبل كل شيء، أود تهنئة أنشيلوتي، إنه أمر رائع أن تصبح المدرب الأكثر حصولًا على الألقاب في أفضل نادٍ في العالم".

وتابع: "إن هذا الأمر لم يكن هو نفسه يتخيله قبل سنوات، بالنسبة لي فهو أفضل مدرب في التاريخ بلا شك، بسبب الطريقة التي يحصد بها الألقاب، إنه مدرب متكامل وسيجد ريال مدريد صعوبة في إيجاد شخص مثله، سيكون هناك مدربون آخرون شباب وبتفكير أكثر حداثة ولكن شخص بنفس صفات أنشيلوتي، أعتقد أن هذا الأمر صعبًا".

وأصبح المدرب الإيطالي، هو أكثر المدربين حصولًا على الألقاب مع ريال مدريد، برصيد 15 لقبًا في خلال خمس سنوات، متفوقًا على ميجيل مونوز، صاحب الـ 14 لقبًا في 15 عامًا، وزيدان الذي حقق 11 لقبًا في أربع سنوات.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لاستضافة إشبيلية مساء الأحد القادم ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، الذي يحتل فيه المركز الثالث برصيد 37 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة وأتلتيكو مدريد محتلي الصدارة والوصافة على الترتيب، وإن كان البرسا خاض مباراة أكثر منهما.