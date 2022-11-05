كارلوس: فيدال يتحدث ضد مدريد كثيرًا لكنه لا يلمس الكرة حينما يلعب!

روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد السابق يدافع عن الملكي ضد كلمات أرتورو فيدال لاعب فلامنجو.

هاجم روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد التاريخي نظيره أرتورو فيدال لاعب برشلونة السابق وفلامنجو الحالي التي قام بها عقب نهائي كوبا ليبرتادوريس الذي فاز به فريقه، حيث تحدى ريال مدريد ببعض الأغاني.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "ESPN" وقال كارلوس فيها: "لقد استمعت لبعض الكلام والأغاني، لكن سيكون على ريال مدريد وفلامنجو أن يعبرا نصف النهائي أولًا وقبل أي شيء".

وأضاف :"كم مرة خرج صديقي فيدال بكلمات ضد ريال مدريد وعندما لعب في المباراة لم يلمس الكرة حتى، لقد أخبرته بذلك من قبل".

وأكمل: "يقول لريال مدريد إذا ما كان يمكننا الانتظار، انتظار ماذا بالتحديد، لقد أخبرته أنه يشعر بضغط كبير من تجاه ريال مدريد وأن يكون أكثر هدوءًا".

جدير بالذكر أن كأس العالم للأندية لم يتم التأكيد على إقامته هذا العام بعد، في ظل ازدحام جداول المباريات بوجود كأس العالم في شهري نوفمبر وديسمبر.