كارلوس إدواردو يحسم قراره بالرحيل عن الهلال

إدواردو منح إدارة ابن نافل العديد من الفرص

ونقلت تقارير صحفية تصريحات للاعب البرازيلي قال فيها :“أعتقد أن رحلتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد وصلت إلى نهايتها، شكرًا جماهير الهـلال التي ساندتني”.

وبحسب تقارير برازيلية فأن إدواردو منح إدارة ابن نافل العديد من الفرص، من أجل الجلوس معه وتجديد عقده ولكنها لم تتحرك أو تبدي أي علامات تشير إلى التمسك به.

وأكد البرازيلي أنّه قد وصله الكثير من العروض الاحترافية المغرية، ولكنه لم يحدد وجهته النهائية بعد والقرار الأقرب إلى اتخاذه هو العودة إلى بلاده.

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ويمتلك إدواردو مسيرة رائعة مع لهلال حقق خلالها 6 بطولات، أهمها كأس دوري أبطال آسيا، وختمها بالمشاركة في بطولة أندية العالم الأخيرة التي حل فيها رابعاً مع الهلال على صعيد الفريق في حين هو حصل على الكرة البرونزية بعد أن حقق جائزة ثالث أفضل لاعب في البطولة.

ويرغب إدواردو في أن يختتم مشواره بتحقيق الدوري والكأس لعام 2020 بعد استئناف الموسم الرياضي في يوليو أو أغسطس المقبلين، حيث يتصدر الهلال الدوري قبل نهايته بثمانية جولات بفارق ست نقاط عن أقرب منافس في حين وصل مع الفريق إلى نصف النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب تقارير مُقربة من نادي الهلال، فأن المدير الفني رازفان لوشيسكو حسم قراره ببقاء اللاعب الإيطالي سبيستيان جيوفينكو، على حساب بقاء اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.