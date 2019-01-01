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كارلوس إدواردو مطلوب في جلطة سراي التركي

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Getty Images
إدارة النادي التركي ترغب في التعاقد مع لاعب من طراز رفيع
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قالت تقارير صحفية تركية أن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو دخل ضمن اهتمامات مسؤولي نادي جلطة سراي بالتعاقد مع محترف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تقارير أشارت إلى أن إدارة النادي التركي ترغب في التعاقد مع لاعب من طراز رفيع في الخط الامامي للفريق.

إدواردو يُعد أحد الركائز الأساسية في صفوف الهلال السعودي خلال السنوات الأخيرة، والذي تُطلق عليه جماهير الزعيم لقب "السوبر".

وألقت صحيفة "fotomac" التركية الضوء على اهتمام جلطة سراي بإدواردو، خاصةً بعدما علم مسؤولو النادي بأن الهلاليين لا يريدون البرازيلي ضمن صفوف الفريق الأزرق خلال الموسم المقبل.

اختيارات المحررين

إدارة الهلال كانت قد رفضت رحيل بافتيمي جوميس مهاجمه لصفوف النادي التركي في الصيف الحالي.

خاص جول - محمد فوزير يقترب من الدوري التركي

كارلوس اداوردو 29 عاما انضم لصفوف الهلال في الميركاتو الصيفي لعام 2015، مقابل 10 ملايين يورو، قادمًا من فريق بورتو البرتغالي.

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