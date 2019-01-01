كارلوس إدواردو مطلوب في جلطة سراي التركي

إدارة النادي التركي ترغب في التعاقد مع لاعب من طراز رفيع

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية تركية أن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو دخل ضمن اهتمامات مسؤولي نادي جلطة سراي بالتعاقد مع محترف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تقارير أشارت إلى أن إدارة النادي التركي ترغب في التعاقد مع لاعب من طراز رفيع في الخط الامامي للفريق.

إدواردو يُعد أحد الركائز الأساسية في صفوف الهلال السعودي خلال السنوات الأخيرة، والذي تُطلق عليه جماهير الزعيم لقب "السوبر".

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👇https://t.co/NK5MhXTGco pic.twitter.com/ywIMshFpaC — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 27, 2019

وألقت صحيفة "fotomac" التركية الضوء على اهتمام جلطة سراي بإدواردو، خاصةً بعدما علم مسؤولو النادي بأن الهلاليين لا يريدون البرازيلي ضمن صفوف الفريق الأزرق خلال الموسم المقبل.

إدارة الهلال كانت قد رفضت رحيل بافتيمي جوميس مهاجمه لصفوف النادي التركي في الصيف الحالي.

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كارلوس اداوردو 29 عاما انضم لصفوف الهلال في الميركاتو الصيفي لعام 2015، مقابل 10 ملايين يورو، قادمًا من فريق بورتو البرتغالي.