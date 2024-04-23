كارديف سيتي يطلب تعويضًا فلكيًا من نانت عن أهداف سالا المتوقعة "لو لم يمت"!

بناء على تحليل شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي

تقدم نادي كارديف سيتي الويلزي بدعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في نانت، للمطالبة بالحصول على تعويض مادي ضخم بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، بعد وفاة لاعبه الراحل إيميليانو سالا.

وتوفي سالا في حادث سقوط طائرة أثناء سفره للانتقال إلى كارديف سيتي، قادمًا من نانت مطلع عام 2019، حيث وقع قبل الحادث بأيام عقدًا لمدة 3 سنوات ونصف مع الفريق الويلزي، وبلغت قيمة الصفقة وقتها 15 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها، أن كارديف سيتي يطالب نظيره نانت بدفع مبلغ 120 مليون يورو، كتعويض عن وفاة سالا قبل 5 سنوات من الآن.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الفريق الويلزي يرى أن من حقه طلب التعويض بناء على تحليل شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتي حسبت أنه مع أهداف المهاجم الأرجنتيني كان من الممكن أن تكون لديهم فرصة بنسبة 54.2٪ لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وبحساب الأهداف المتوقعة والنقاط المكتسبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذا لعب سالا لكارديف سيتي خلال النصف الثاني من الموسم، قدر الخبير القانوني والمالي موريس نوسينباوم أن خسارة النادي المالية بسبب الهبوط والضرر الذي أصاب سمعته تبلغ حوالي 120 مليون يورو.

واحتل كارديف سيتي المركز الـ18 المؤدي للهبوط لدوري الدرجة الأولى في موسم 2018-2019 بفارق نقطتين عن برايتون، ومنذ ذلك الحين، لم ينجح النادي الويلزي في العودة للبريميرليج على مدار 5 مواسم.

من جانبه، رفع نادي نانت دعوى مضادة، والتي بحسب صحيفة "ليكيب" مبنية على "ضرر معنوي"، حيث يطالب بتغريم كارديف سيتي.