"كارثي ولا يفهم كرة القدم".. تشافي يُهاجم المتسبب الرئيسي في وداع برشلونة لدوري الأبطال

ليلة حزينة على عشاق الفريق الكتالوني

أعرب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن غضبه الشديد من حكم مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة دخل لقاء الإياب على أرضه متمتعًا بأفضلية التفوق 3/2 على ملعب باريس، ولكنه خسر 4/1 أمام الفريق الفرنسي، مساء الثلاثاء، ليودع البطولة برباعية سجلها كيليان مبابي "هدفين" وهدف لكل من فيتينيا وعثمان ديمبيلي.

المباراة شهدت حالة هائلة من الجدل بطرد رونالد أراوخو في الشوط الأول، بالإضافة لتلقي تشافي البطاقة الحمراء هو الآخر في وقت مبكر من الشوط الثاني لاعتراضه على الحكم إستفان كوفاكس، لعدم احتسابه ركلة جزاء لفريقه.

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وقال تشافي للصحفيين بعد المباراة:"نحن نشعر بالغضب والاستياء، حادثة أراوخو هي التي حسمت المباراة، حتى تلك اللحظة كنا منظمين بشكل جيد ولكن لقطة واحدة غيرت كل شيء".

وانتقد قرار طرد أراوخو مُضيفًا:"ما قمنا به طوال الموسم تم تدميره بقرار الحكم، أخبرته أنه كان كارثيًا وضعيف للغاية، إنه لا يفهم اللعبة".

وأوضح:"الأمور أصبحت معقدة مع استكمال المباراة بـ10 لاعبين، كنت أود إكمال اللقاء بفريق كامل، قررت إخراج لامين يامال وكان الأمر مؤسفًا لأنه لعب بشكل جيد للغاية".

وعن وداع دوري الأبطال:"برشلونة سيحاول مرة أخرى الموسم القادم، لعبنا شكل جيد وسنعيد المحاولة مرة أخرى العام المقبل".

جدير بالذكر أن خسارة برشلونة وخروج الفريق من دوري الأبطال، يعني بشكل كبير إنهاء تشافي لمسيرته مع العملاق الكتالوني بلا أي بطولة، إلا إذا تمكن من إنعاش حظوظه في الفوز بالدوري الإسباني في الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد يوم الأحد المقبل، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في الليجا بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي.