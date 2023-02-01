كارثة من تشيلسي تهدم صفقة انتقال زياش لباريس!

السر وراء ضياع صفقة حكيم زياش من باريس سان جيرمان

بعد ساعات من المفاوضات اتفق تشيلسي وباريس سان جيرمان على صفقة إعارة حكيم زياش دون خيار الشراء إلى النادي الفرنسي، لكن الأمور انهارت في النهاية بشكل عجيب للغاية.

تشيلسي قام بإرسال الأوراق المطلوبة في وقتٍ متأخر بسبب إرساله ثلاث مرات من قبل بشكل غير صحيح، ونتيجة لذلك لم يتمكن باريس سان جيرمان من إبرام التعاقد بسبب إغلاق سوق الانتقالات.

ويملك باريس الفرصة لتقديم استئناف لاتحاد كرة القدم الفرنسي بإعطائه إستثناء لتسجيل الصفقة، لكن التقارير أشارت إلى أن النادي لا يعلق الكثير من الأمل في تسجيل اللاعب المغربي الدولي.

ورفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاستئناف الوارد من باريس سان جيرمان بشأن تسجيل الدولي المغربي، ليعود اللاعب إلى تشيلسي.

باريس سان جيرمان لم يستفق من خيبة الأمل الأولى التي يمر بها مع فشلهم ضم مالكوم جناح زينيت سانت بطرسبرج لتأتي الضربة الثانية بضياع صفقة زياش، كما كانوا يأملون أيضًا في التعاقد مع ميلان سكرينيار في يناير، إلا أنه سينتهي عقده مع إنتر قبل أن يهبط في العاصمة الفرنسية الصيف القادم.

الجدير بالذكر أن نادي العاصمة الفرنسية يستعد لمواجهة مونبلييه مساء اليوم الأربعاء في الجولة ال21 من الدوري الفرنسي.