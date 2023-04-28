كارثة .. لوكا مودريتش يوجه ضربة صادمة لموسم ريال مدريد!

أنباء غير سعيدة للمدرب كارلو أنشيلوتي

ضربة صادمة تلقاها نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب الإصابة التي يعاني منها لوكا مودريتش نجم وسط الفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

مودريتش غادر مواجهة ريال الأخيرة أمام جيرونا لمعاناته من مشكلة في أوتار الركبة في ساقه اليسرى، ومن المقرر غيابه عن الفريق الإسباني لمدة أسبوعين.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الدولي الكرواتي تأكد غيابه عن ريال في المباراتين المقبلتين ضد ريال سوسييداد وألميريا، والصدمة الأكبر تكمن في غيابه كذلك ضد أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 مايو القادم.

والهدف الحالي لدى المدرب كارلو أنشيلوتي والجهاز الطبي لريال، هو مساعدة مودريتش على العودة بأقرب صورة ممكنة للحاق بلقاء مانشستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم 9 مايو.

وفي حالة غياب مودريتش ضد سيتي مع عدم تمكنه من اللحاق بلقاء أوساسونا، ستكون ضربة هائلة لريال في محاولته للخروج من الموسم بلقبين بعد ابتعاد الفريق عن المنافسة بالدوري الإسباني.