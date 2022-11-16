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كريم بنزيما

فرنسا لا تحتمل.. بنزيما لم يلمس الكرة وخرج مصابًا من التدريبات

مازن زكي
مازن زكي
12:41 ص غرينتش+3 16‏/11‏/2022
FW_Karim Benzema
بنزيما ليس جاهزًا

عاد كريم بنزيما أخيرًا إلى قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في مونديال قطر 2022، لكن هذه الأخبار السعيدة قد لا تدوم في ظل ما حدث اليوم في تدريبات الديوك.

فبحسب ما ورد من "RMC Sport" فإن مهاجم ريال مدريد قد خرج مصابًا من تدريبات كتيبة المدرب ديدييه ديشان وذلك بعد 15 دقيقة فقط.

وأوضحت القناة الفرنسية أن بنزيما لم يلمس الكرة في تدريبات المنتخب الفرنسي حتى بل خرج مبكرًا للغاية مما يعطي مؤشرًا سيئًا على عملية عودة اللاعب من الإصابة التي كان قد تعرض لها مع الملكي.

في ظل أن القناة أكدت أن رافاييل فاران وأوريليان تشواميني قد تدربا ضمن 25 لاعبًا آخرون، لكنهم لم يشاركوا في المباراة التي أقيمت في آخر المران.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي قد وقع في المجموعة الرابعة رفقة تونس والدنمارك وأستراليا، وسيواجه الأخير في أول مباراة له بالمونديال يوم 22 نوفمبر.

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