كارثة قانونية حولت كريستيانو رونالدو من الهلال إلى النصر .. ومفاجأة في قضية حمد الله

مفاجأت خطيرة في القضايا التي هزت الملاعب السعودية على مدار موسم بالكامل

شهد الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، العديد من القضايا الخطيرة التي هزت الشارع السعودي؛ أبرزها أزمة محمد كنو، بالإضافة إلى المنازعات القانونية بين نادي النصر والنجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وكشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن ارتكاب لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خطأً كبيرًا بعدم معاقبة فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، ومديره التنفيذي فهد المفرج، في قضية كنو.

وأشار الشيخي في تصريحات لبرنامج "برا 18"، إلى أن مسؤولي الهلال، خالفوا نص اللوائح والقوانين، بتجديد عقد محمد كنو؛ بعد توقيعه للغريم نادي النصر، عقب دخوله الفترة الحرة.

وعلى الرغم من ذلك.. أكد القانوني الرياضي، على أن الهلال نفسه، تعرض لظلم في نفس القضية، عندما تم رفض طلب "التدابير الوقتية"، لتعليق عقوبة حرمانه من التعاقدات "فترتي تسجيل".

الهلال تم حرمانه من التعاقدات في صيف 2022 ويناير 2023، على خلفية قضية كنو؛ الأمر الذي أدى إلى خسارته صفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد أن كان قريبًا جدًا منه، لينتقل بعدها إلى النصر.

أما عن قضية حمد الله، أعلن أحمد الشيخي، صحة قرار تقليص عقوبة إيقافه "4 أشهر"؛ وذلك لعدم ثبوت التحريض أو تفاوضه بشكل غير قانوني مع الاتحاد، عندما كان يرتبط بعقد مع قلعة العالمي.

وأشار الشيخي، إلى أن قضية النجم المغربي كلها، مرتبطة بعدم وجود "خطاب كتابي" من النصر للاتحاد، يسمح له بالتفاوض مع النجم المغربي، على الرغم من موافقة العالمي المبدئية.