كارثة حقيقية .. "أحمد حجازي يدمر مستقبله بمساعدة الاتحاد"!

أحمد فرهود
Ahmed Hegazi Ittihad Raed SPL 09.09.2022Ittihad Twitter
الإتحادأحمد حجازيدوري روشن السعوديكأس العالم للأندية

تسريبات مرعبة عن عملية علاج أحمد حجازي بعد الإصابة

في مفاجأة مرعبة.. أصبحت مسيرة النجم الدولي المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مهددة بـ"النهاية مبكرًا"؛ بعد إصابته الأخيرة.

حجازي خضع لعملية جراحية ناجحة، بعد إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي؛ حيث قيل في الأيام الماضية، إنه وعد إدارة الاتحاد، بالعودة قبل كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر 2023، بمشاركة العميد.

ونقل الإعلامي الرياضي منار شاهين، عن رضوان توفيق، طبيب النادي الأهلي السعودي السابق، إمكانية تضرر ركبة المدافع المصري، بشكل أسوأ؛ بسبب التسرع في عملية التأهيل.

توفيق قال في تصريحاته والتي نشرها شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ما يحدث أثناء التأهيل بعد الإصابة من أحمد حجازي؛ يعتبر تهور غير محمود العواقب".

وشدد طبيب الأهلي السابق، على أن التأهيل يمر بمراحل، لكل منها مقوماتها وعلاجاتها؛ ولكن ما يحدث مع حجازي، به إضرار للركبة، وليس صحيحًا على الإطلاق؛ وفقًا لوصفه.

جدير بالذكر أن تضارب إعلامي حاليًا، بشأن تعاقد الاتحاد، مع مدافع أجنبي بديلًا عن حجازي، أو استمرار اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم؛ لحين الشفاء من الإصابة.

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