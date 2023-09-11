كارثة جديدة لبول بوجبا .. الفرنسي يسقط في اختبار للمنشطات مع يوفنتوس!

أزمات بوجبا لا تنتهي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس قد سقط في اختبار للمنشطات تم أخذه منه هذا الموسم أثناء لعبه لصالح البيانكونيري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية والتي أكدت أنه تم أخذ عينة الاختبار بعد مباراة أودينيزي هذا الموسم، وأنها ظهرت إيجابية.

وكانت تلك المباراة قد انتهت بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف نظيفة في تلك المباراة، ثم شارك بعدها اللاعب في مواجهتي بولونيا وإمبولي.

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ويجب الآن أن يتم سحب عينة جديدة من اللاعب الذي ظهرت مستويات تستوسترون عالية للغاية في اختباره السابق، ليتم التأكد من صحة العينة الأولى، قبل الإعلان عن فشله في اختبار المنشطات.

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جدير بالذكر أن بوجبا عانى في الجولة الماضية من إصابة أخرى خلال فوز يوفنتوس بهدفين نظيفين على إمبولي، وموعد عودته غير محدد بعد.