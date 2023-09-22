كارثة جديدة لبرشلونة .. مستقبل صفقة النادي الكتالوني مهدد بالجراحة

صفقة برشلونة الجديدة مهددة بعملية جراحية...

يزداد القلق داخل صفوف برشلونة، بشأن الحالة الصحية للمهاجم الشاب فيتور روكي، بعد تعرضه لإصابة قوية مع فريقه أتلتيكو بارانينسي.

اللاعب تعرض لتدخل عنيف خلال مباراة فريقه مع إنترناسيونال دي بورتو وخرج في الدقيقة 11 من المواجهة التي جمعت بين الفريقين بالساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في الدوري البرازيلي.

وكان النادي الكتالوني قد اتفق على ضم صاحب الـ18 سنة مقابل 30 مليون يورو بالإضافة لـ31 مليونًا كمتغيرات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على أن ينضم بشكل رسمي لبرشلونة في شهر يناير القادم.

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وبحسب ما علمته مصادر موقع "جول"، فإن إصابة اللاعب في الكاحل قوية ويخضع اللاعب لمتابعة من الأطباء لتقييم حالته وتحديد إذا كان سيحتاج إلى تدخل جراحي أم لا.

ومن جانبها أبدت إدارة برشلونة، اهتمامها بمعرفة تطورات حالة فيتور روكي البدنية وطلب من بارانينسي الحصول على تحديثات خاصة بإصابته ومدى قوتها.

يذكر أن برشلونة بحاجة إلى ضبط ميزانيته والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف من أجل تسجيل المهاجم البرازيلي في شهر يناير.