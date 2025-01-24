فيديو | تسلل من ركلة ركنية.. تقنية الفيديو تتسبب في كارثة هولندية ورد محبط من مجلس الاتحاد الدولي!

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يحسم جدل الهدف الهولندي...

رفض مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاستئناف الذي تقدم به نادي زفوله، اعتراضًا على الغاء هدفًا في إحدى مباريات الدوري الهولندي.

وتعود الواقعة إلى 20 ديسمبر الماضي، في مباراة زفوله أمام آر كي سي فالفيك، عندما احتسب الحكم ركلة ركنية لصالح زفوله، جاء منها هدف التقدم، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو، ويلغي الحكم الهدف لوجود تسلل وينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

ووفقًا لقوانين كرة القدم، لا يمكن اعتبار اللاعب متسللًا إذا وصلت لكرة من ركلة ركنية أو ركلة مرمى، أو رمية تماس، لذا كان يجب أن يتم احتساب الهدف وتسبب قرار الحكم في حالة غضب داخل النادي الهولندي، الذي أصدر بيانًا آنذاك وكتب فيه: "ما حدث انتهاك لقواعد اللعبة، من تقنية الفيديو، والحكام على أرضية الملعب".

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وتقدم النادي الهولندي، باستئناف لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن القرار، إلا أن المجلس قد رفض هذا الطلب، وأفاد النادي في بيانه: "فوجئنا بأن الاتحاد الهولندي، بعد التشاور مع مجلس الاتحاد الدولي، يصر على قراره بعدم احتساب الهدف، وللأسف سيتعين علينا قبول هذا القرار".

جدير بالذكر أن نادي زفوله، يحتل المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الهولندي برصيد 20 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مراكز الهبوط.