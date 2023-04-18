كارثة "برشلونة" تُهدد الهلال في ديربي الرياض أمام النصر

الهلال يُواجه النصر مساء اليوم الثلاثاء

shahid

لم يتبق سوى ساعات قليلة وتنطلق مواجهة ديربي الرياض بين الهلال وضيفه النصر على استاد الملز في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي، وقد حذر العديد من كارثة تُهدد الزعيم في اللقاء.

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الأمر يتعلق بالحضور الجماهيري للمباراة، حيث أكدت عديد المصادر، بينها حساب القوة الزرقاء على تويتر، مساء أمس عدم تخطي مبيعات التذاكر حاجز الـ50%، وهو ما مثل صدمة للعديد من المتابعين والجماهير.

الهلال كان قد منح جمهور النصر 30% من حصة التذاكر فيما حصل هو على 70%، وقد بدأت الأسعار من 138 ريال سعودي للتذكرة وهو ما قوبل باستياء كبير ومطالب بتخفيض الأسعار حتى تستطيع الجماهير الحضور.

الصحفي فيصل القيران طالب الهلال بمنح النصر 80% من حصة التذاكر للمباراة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة مالية وللحفاظ على جمالية اللقاء، واصفًا الفريق بأنه أصبح غير جماهيري.

وحذر بعض المغردين عبر تويتر من شراء الجمهور النصراوي لجزء كبير من التذاكر المخصصة للهلاليين في المباراة، وهو ما يُهدد الهلال بمواجهة كارثة التي عصفت بآمال برشلونة في مباراة الدوري الأوروبي الشهيرة أمام آينتراخت فرانكفورت.

ما حدث آنذاك أن جماهير البارسا باعت تذاكرها للجمهور الألماني مما حول ملعب كامب نو إلى "ملعب خارجي" بالنسبة للاعبي الفريق الكتالوني وساهم في خسارتهم اللقاء.

يُشار إلى أن الهلال فقد فرصه في المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم بعد اتساع الفارق في الصدارة إلى 10 نقاط مع لعبه مباراة إضافية، فيما يأمل النصر في الفوز لمواصلة مطاردة الاتحاد المتصدر بفارق 3 نقاط.

Shahid