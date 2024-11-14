بعد كارثة المنتخب البرازيلي .. إندريك يجد حبل الإنقاذ من دكة ريال مدريد على يد رونالدو!

خروج نجم ريال مدريد من قائمة البرازيل لتوقف نوفمبر...

لم يتوقع إندريك أن يغرق في دكة ريال مدريد هذا الموسم بعد وصوله للفريق قادمًا من بالميراس مقابل 47.5 مليون يورو، إذ لم يظهر سوى في 107 دقيقة، وهو ما أدى إلى كارثة استبعاده من معسكر البرازيل المقام حاليًا استعدادًا لخوض مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

دوريفال جونيور المدير الفني للبرازيل برر استبعاد صاحب الـ18 عامًا بأن الوقت حاليًا للاعبين الذين يلعبون باستمرار مع أنديتهم، وهو ما قد يحمل رسالة واضحة لإندريك بالبحث عن نادٍ جديد يوفر له تلك الخاصية غير الموجودة في ريال مدريد مع ازدحام الخط الأمامي بالنجوم.

صحيفة سوبر ديبورتي الإسبانية أوضحت أن المسؤولين في العاصمة الإسبانية يُفكرون بالفعل في إعارة اللاعب البرازيلي لنادٍ آخر في يناير القادم، ليحصل على دقائق أكثر على أرض الملعب، وأضافت أن الوجهة المحتملة هي نادي بلد الوليد المملوك للنجم البرازيلي المعتزل رونالدو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أفادت أن بلد الوليد يرغب في إنعاش هجومه "الميت إكلينيكيًا" خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث لم يُسجل سوى 10 أهداف خلال مبارياته الـ13 في الدوري الإسباني هذا الموسم، وقد وجد في إندريك الخيار الأفضل لتلك المهمة.

يُشار إلى أن إندريك نجح في إحراز هدف وصناعة هدفين خلال الـ107 دقيقة التي لعبها مع ريال مدريد في كافة بطولات الموسم الجاري.