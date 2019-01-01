كارتيرون يقدم التهنئة لطارق حامد بعد ترشيحه لجائزة "الكاف"

طارق حامد ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا

قدم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، التهنئة لطارق حامد لاعب خط وسط الفريق بعد تواجده في القائمة المختصرة لأفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الأحد، عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، وهم طارق حامد لاعب الزمالك ويوسف البلايلي لاعب أهلي جدة والترجي السابق وأنيس البدري مهاجم الترجي.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على توجيه التهنئة لطارق حامد بعد تواجده في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

وأكد المدرب لطارق حامد في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للزمالك، أن تواجده في القائمة النهائية نتاج جهد كبيرة خلال الفترة الماضية وعلى مدار العام.

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وأضاف كارتيرون مؤكدًا على دعمه الكامل له للفوز بالجائزة التي ستكون حافزًا للفريق ككل وليس له فقط وارتفاع للمعنويات خلال الفترة القادمة.

وتقام الحفل في شهر يناير المقبلة حيث تستضيفه مدينة شرم الشيخ في السابع من الشهر المقبل مع بداية العام الجديد.