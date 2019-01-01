كارتيرون يدخل دائرة اهتمامات الزمالك في حال رحيل ميتشو

ميتشو تسبب في أزمات كيبرة داخل الزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن بعض المرشحين لتدريب الزمالك في حال رحيل الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للفريق.

يشهد مستوى الزمالك في الوقت الحالي تراجع شديد حيث تلقى هزيمتين متتاليتين أمام إنبي وإفريقيًا أمام مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة.

تقارير أشارت إلى اقتراب رحيل ميتشو خلال الساعات الأخيرة، بصحبة بعض الأزمات مع اللاعبين بسبب تأخير مستحقاتهم.

ووفقًا لما نشره موقع "في الجول" المصري، اليوم الإثنين، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي مرشحًا ليكون بديلًا لميتشو.

الزمالك يسعى لإنهاء أزمة المدير الفني سريعًا بسبب ضيق الوقت في المباريات المقبلة سواء إفريقيًا أو محليًا، حيث ينتظره لقاءات قوية للغاية.

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وكان حمدي النقاز الظهير الأيمن، قد فسخ تعاقده مع الفريق خلال الساعات الأخيرة من طرف واحد بعد عدم سداد مستحقاته من قبل النادي.

وترشح أيضًا الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة خلفًا لميتشو حال رحيله.