كارتيرون يحقق رقمًا لأول مرة في تاريخ السوبر الإفريقي

المدرب الفرنسي حقق لقب كأس السوبر الإفريقي رفقة الزمالك.

نجح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، فريقه لتحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، على حساب الترجي التونسي.

الزمالك حقق الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

كارتيرون حقق رقمًا لأول مرة يحدث في تاريخ كأس السوبر الإفريقي، بعد تحقيقه لقب كأس السوبر الإفريقي مع الزمالك اليوم.

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وأصبح باتريس كارتيرون أول مدير فني يحقق بطولة كأس السوبر الإفريقي مرتين مع فريقين مختلفين.

رسميًا - الزمالك بطلًا لكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي

وتوج كارتيرون العام الماضي ببطولة كأس السوبر الإفريقي، رفقة فريق الرجاء البيضاوي المغربي، على حساب الترجي التونسي أيضًا.

وسبق للمدرب الفرنسي وقاد فريق الأهلي المصري، والرجاء البيضاوي المغربي، ليعود إلى مصر مرة أخرى ويقود الزمالك.