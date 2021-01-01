كارتيرون: الزمالك يعاني نفسيًا وبدنيًا ونحتاج لعمل كبير

مدرب الزمالك يفسر سبب الهزيمة من الترجي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على أن خسارة فريقه أمام الترجي التونسي، جاء بسبب أنه يعاني بدنيًا ونفسيًا، مشيرًا إلى أنه يحتاج للعمل الكبير.

الزمالك تلقى الخسارة من الترجي التونسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، بالجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كارتيرون قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بعد عودتي للفريق وجدت اللاعبين في حالة بدنية ونفسية سيئة، وأحتاج لعمل كبير لعودتهم، فهم لم يظهروا بـ50% من مستواهم أمام الترجي".

المدرب الفرنسي تابع: "هدفنا استغلال فرصنا من أجل التأهل حتى النهاية، وسنقاتل من أجل تحقيق ذلك، والزمالك اختلف تمامًا عن ولايتي الأولى، وكان من الصعب إجراء تغييرات عشوائية أمام الترجي لصعوبة المباراة".

وواصل: "دفعت بأشرف بنشرقي في مركز المهاجم، لأنه لعب في هذا المركز مع الوداد المغربي وتوج بلقب دوري الأبطال، ولم نكن جاهزين نفسيًا أو بدينًا".

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلًا: "مواجهات الدوري خادعة، ولقاء الترجي في موقف صعب للفريق، والمواجهة لم تكن سهلة، ومن الممكن الفوز بلقب الدوري، ولكن إفريقيا الأمور تختلف".

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الزمالك يحتل المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد نقطتين، خلف الترجي المتصدر بـ10 نقاط، ومولودية الجزائر الوصيف بـ8 نقاط، بينما يحتل تونجيث السنغالي المركز الأخير بنقطة واحدة.