كارتيرون: اعتقدت أن الرجاء حسم المباراة عند تقدمه بهدفين

الرجاء هرب من هزيمة في الوقت القاتل بعدما كان متقدماً بهدفين دون رد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الرجاء أنه يتحمل مسؤولية تعادل فريقه أمام يوسفية برشيد، أمس الأحد بالدوري المغربي.

وتعادل الرجاء البيضاوي، بثلاثة أهداف لكل فريق أمام نظيره يوسفية برشيد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الـ 18 من الدوري المغربي.

وقال كارتيرون في تصريحات عقبت اللقاء: "أتحمل مسؤولية التعادل كاملة، هذه ليست النتيجة التي كنا نعمل من أجلها".

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وواصل: "اعتقدت ان المباراة انتهت عند تقدمنا بهدفين، ولكننا ارتكبنا هفوات قاتلة عاقبنا عليها المنافس، أقدم اعتذاري للجمهور على هذه النتيجة".

وقلب يوسفية برشيد النتيجة على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يدرك أيوب نناح التعادل للرجاء في الوقت القاتل من اللقاء.

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الجدير بالذكر أن الرجاء يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد لعب 15 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن الوداد المتصدر الذي لعب 17 مباراة.