كارباخال: تفاجأت مما فعله مبابي هذا الصيف!

نجم ريال مدريد توقع قدوم مبابي إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

علق داني كارباخال، نجم ريال مدريد، على ارتباط الملكي بالتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 2024، مع خيار التجديد لموسم إضافي وهو ما رفضه اللاعب الفرنسي لتثار الشائعات والتكهنات حول مستقبله.

وقال كارباخال في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بعد أن استبعد باريس سان جيرمان مبابي من الجولة الصيفية، اعتقدت أنه سيأتي إلى ريال مدريد هذا الصيف، وسألنا اللاعبين الفرنسيين عن هذا الأمر إلا أنهم أجابوا بالنفي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وعن جود بيلينجهام قال: "لم أكن هنا أثناء فترة تأقلم لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس، لكن منذ قدومي لم يسبق لي رؤية يتأقلم بهذه السرعة، ليس فقط داخل الملعب بل أيضًا في غرفة خلع الملابس وفي علاقته مع باقي اللاعبين".

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع بيلينجهام في سوق الانتقالات الصيفي الحالي قادمًا من بوروسيا دورتموند، في صفقة كلفت خزائن النادي الإسباني 103 ملايين يورو.