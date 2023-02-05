"كارباخال وفاسكيز يكفيان" .. سبب غريب لرفض ريال مدريد ضم كانسيلو!

النادي الملكي يرى أن فريقه ليس في حاجة إلى ظهير أيمن!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أسباب رفض ريال مدريد لفكرة ضم اللاعب جواو كانسيلو ظهير أيمن مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن إدارة النادي الملكي لا ترى أن فريقها في حاجة لوجود ظهير أيمن إضافي لما يملكون بالفعل.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة ترى أن الثنائي دانييل كارباخال ولوكاس فاسكيز يكفيان في هذا المركز، وأن النادي ليس في حاجة لأي تدعيمات إضافية.

وكان كانسيلو قد غادر مانشستر سيتي بعد مشادة مع بيب جوارديولا بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة، حيث قررت إدارة النادي الإنجليزي التخلص من اللاعب.

جدير بالذكر أن كانسيلو كان قد انضم في النهاية إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، ويستطيع الفريق البافاري ضمه بصفة نهائية لو فعل خيار الشراء.