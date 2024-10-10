زيارة بالعكازات .. كارباخال يرافق رودري داخل معسكر منتخب إسبانيا

لقطة مميزة من قادة "لاروخا"

حرص الثنائي داني كارباخال، لاعب ريال مدريد ورودري لاعب مانشستر سيتي، على زيارة معسكر منتخب إسبانيا، اليوم الخميس.

ويستعد منتخب إسبانيا المتوج بلقب بطولة أمم أوروبا، لمواجهة الدنمارك وصربيا، يومي 11 و15 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وظهر كارباخال ورودري في معسكر "لاروخا"، بينما كان يتحرك كل منهما على عكازين بسبب الإصابات القوية التي تعرض كل منهما مع فريقه في الفترة الأخيرة.

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وتعرض كارباخال خلال مباراة ريال مدريد وفياريال، خلال الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لإصابة خطيرة في أربطة الركبة، ستبعده عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري.

ويشبه رودري كثيرًا وضع نجم ريال مدريد، حيث تعرض أيضًا لإصابة قوية في أربطة ركبته اليمنى، والتي تعرض لها خلال قمة المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي أمام آرسنال، قبل أسبوعين.

وجاءت زيارة كارباخال ورودري للشد من أزر لاعبي منتخب إسبانيا، خصوصًا أن أغلبهم من الشباب صغير السن، حيث التقطوا معهم الصور التذكارية وحفزوهم لمواصلة المشوار من أجل الحفاظ على اللقب الأوروبي.

يذكر أن منتخب إسبانيا هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على كرواتيا في المباراة النهائية بركلات الترجيح (5-4)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.