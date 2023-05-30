كارباخال: اللعب في ريال مدريد "حلم".. ورونالدو شعر بالعار حين رآني!

تحدث داني كارباخال أثناء توقيعه عقد OK Mobility، العلامة التجارية التي يعد هو نفسه سفيرها الجديد والمسؤولة عن الحلول الذكية لوسائل النقل، عن العديد من المسائل المتعلقة ببداياته في ريال مدريد إضافة إلى وضعه الحالي في البيت الملكي.
وقال في مقابلة حلل فيها العديد من الأحداث المتعلقة بكرة القدم وريال مدريد: "لطالما تخيلت أن أكون في الفريق الأول في مدريد، لقد كان بالفعل حلمًا بالنسبة لي، لذا الفوز بخمس بطولات دوري أبطال أوروبا، كونه في أحد العصور الذهبية للنادي ، هو شيء رائع. وأعتقد أنه بمرور الوقت سأعطيها قيمة أكبر. أنا لست على دراية بكل شيء أحققه".
كما علق أحد قادة ريال مدريد على مشكلة بدأت تكتسب قوة في عالم كرة القدم مع الاندفاع الذي يبذله الشباب للوصول إلى المستوى الأعلى في عالم الرياضة: "الأجيال الجديدة أكثر ثقة بالنفس، الآن كل شيء أقرب بكثير. لكن الصحيح أنه بسبب الطريقة التي يعيشها المجتمع الآن في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، لقد رأيت إيكر (كاسياس) وكريستيانو (رونالدو) عندما صعدت إلى الفريق الأول، مجرد إلقاء التحية عليهم كانت تشعرني أنهم سيموتون من العار!".
كما أشاد كارباخال برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، مشيرًا إلى أنه يمتلك "خبرة واسعة في مجال الأعمال" ويبذل قصارى جهده من أجل محاربة "الأوقات الصعبة" التي يمر بها النادي في أي فترة.
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