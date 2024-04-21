ماذا حدث في الجولة الأخيرة؟!

أحسن السنغالي ساديو ماني، استثمار فرصة غياب كريستيانو رونالدو، وأثبت حسن ظن لاعبي الفانتازي به بعدما تألق خلال مواجهة النصر ضد الفيحاء.

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ولم يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام الفيحاء، لإيقافه بعد طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

لكن السنغالي ساديو ماني، ورغم أنه أضاع ركلة جزاء، إلا أن أصلح ما أفسده وسجل هدفين من أهداف فريقه الثلاث في شباك الفيحاء، ليمنح من وثق به الكثير من النقاط خلال هذه الجولة.

ولم يكن ماني وحده الذي تألق من النصر خلال هذه الجولة، بل تألق كذلك زميله المدافع عبد الإله العمري، بتسجيل هدف النصر الثالث في شباك الفيحاء.

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وفرض منير المحمدي، نفسه كأفضل حراس الجولة بعدما حافظ للوحدة على شباكه نظيفة أمام الاتفاق، بالإضافة إلى تصديه للعديد من الكرات الخطرة، كما تميز معه زميله سعيد المولد.

وفي الخط الخلفي، تميز إلى جانب العمري، والمولد، حمد تركي اليامي، الذي ساهم في بقاء شباك الشباب نظيفة في الفوز على أبها (5-0) صنع منها تمريرة حاسمة.

وفي الوسط، فرض يانيك كاراسكو، نفسه كأفضل لاعب في الجولة على الإطلاق، حيث تألق وسجل هدفين وصنع ثالثًا في اكتساح فريقه الشباب لأبها، كما تألق زميله المهاجم كارلوس جونيور الذي سجل هدفين أيضًا.

وتألق في الوسط أيضًا البرتغالي أنطونيو دي كارفاليو بتسجيله هدفًا وصناعة ثان في خسارة فريقه الحزم (2-3) أمام الاتحاد، كما تألق الروماني نيكولاي ستانسيو، بتسجيل هدف وصناعة آخر في فوز فريقه ضمك على الأخدود (2-1).

وسجل لوكاس زيلارايان، هدفًا للفتح في شباك الرائد ليحصل على نقاط عديدة، بالإضافة لتألق زميله دجانيني تافاريس وسجل هدفين من أهداف الفتح (3-1).

التشكيلة الأفضل

الحراسة: منير المحمدي

الدفاع: عبد الإله العمري، سعيد المولد، حمد تركي اليامي

الوسط: يانيك كاراسكو، أنطونيو دي كارفاليو، نيكولاي ستانسيو، لوكاس زيلارايان

الهجوم: ساديو ماني، دجانيني تافاريس، كارلوس جونيور

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