كاراجر يوجه نصيحة للاعبي ليفربول بعد الخسارة من مانشستر سيتي
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وجّه جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، نصيحة للاعبي الريدز بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.
مانشستر سيتي ألحق أول هزيمة بليفربول في الموسم الجاري بعد الانتصار بهدفين لمثلهما.
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وقال كاراجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "بالطبع فقدنا فرصة هامة للابتعاد بفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي وزيادة الفارق".
وتابع: "هناك العديد من الأمور التي خلفتها الهزيمة مثل عودة مانشستر سيتي لسباق المنافسة على البريميرليج وتعقيد الأمور على الفريق".
بطل دوري أبطال أوروبا 2005 طلب من اللاعبين الاسترخاء ونسيان ما حدث في المباراة والتركيز على مواجهة برايتون في كأس الاتحاد.
🎙️المدرب الألماني يخفف من وقع الهزيمة التي تلقاها فريقه. pic.twitter.com/fajZ2jrBp9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 4, 2019
وواصل: "على اللاعبين التركيز في المباريات المقبلة وتحقيق الانتصار لمحاولة توسعة الفارق مجددًا. لا ننسى أنّه رغم الهزيمة فإن الريدز بعيد عن أقرب منافس له بأربع نقاط".
واختتم: "ربما خلال هذه الفترة يفقد مانشستر سيتي بعض النقاط وتكون لدينا فرصة لأن نكون في موقف أعظم مما نحن فيه".
ليفربول لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي منذ 1990 ولم يحصد البطولة ولا مرة بالمسمى الحديث.