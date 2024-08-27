فوجئنا بالخبر الصادم .. كاراجر يكشف كواليس هروب كريستيانو رونالدو من قبضة ليفربول

"الريدز لم يمتلك لاعبًا مثله على مدار تاريخه"

كشف النجم الإنجليزي جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، كواليس جديدة من محاولات ليفربول في 2003 لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من سبورتنج لشبونة، قبل انضمامه إلى منافسه مانشستر يونايتد.

ومنذ انتقاله إلى "أولد ترافورد"، أصبح رونالدو أسطورة البريميرليج وتطور ليصبح أفضل لاعب في العالم تحت إشراف السير أليكس فيرجسون، قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في 2009 بصفقة قياسية، بلغت 80 مليون جنيه إسترليني.

وعندما سُئل عن مدى قرب ليفربول من التغلب على اليونايتد في سباق الفوز برونالدو، قال كاراجر في برنامج "Overlap": "عندما كان رونالدو يوقع لليونايتد، كنا نعتقد أننا فزنا بالصفقة، كان وكيله يتحدث إلى مسؤولي الريدز، وفوجئنا بإعلان الخبر على قناة (سكاي سبورتس نيوز)، بأن رونالدو ذهب إلى اليونايتد".

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وأضاف: "أعتقد أن رونالدو هو أكثر لاعب افتقدنا وجوده ربما في أفضل الفرق والأجيال التي لعبت لليفربول، لم يكن لدينا أي لاعب بهذا الحجم".

وتابع كاراجر: "كان الفريق يضم لاعبين رائعين في كل مركز على مدار 10 سنوات، لكنني لا أعتقد أنه كان لدينا لاعب من الطراز العالمي على الإطلاق".

وأردف: "كان لدينا جون بارنز، الأفضل في أواخر الثمانينيات، لكن أعتقد أنك إذا مررت بالتسعينيات، فلا أعتقد أنه كان لدينا لاعب من هذا النوع على الإطلاق".

يذكر أن رونالدو خلال الفترة التي قضاها في يونايتد، فاز النادي بدوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد، بينما حصل على الكرة الذهبية الأولى له.

وعاد رونالدو إلى اليونايتد في عام 2021، حيث تألق خلال موسم واحد في النادي لكنه فشل في الفوز بأي ألقاب، قبل أن ينهي عقده ويرحل في نوفمبر 2022 بعد خلاف مع المدير إريك تن هاج.