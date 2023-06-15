"كاذب مثل مدربه" .. فالنسيا يهاجم نجم ريال مدريد في بيان رسمي!

أزمة مباراة فالنسيا وريال مدريد لن تتوقف قريبًا..

يبدو أن أزمة مباراة فالنسيا وريال مدريد التي أقيمت أواخر موسم 2022-23 من الدوري الإسباني على ملعب "ميستايا" لن تهدأ قريبًا، بعدما أصدر "الخفافيش" بيانًا جديدًا بشأنها.

الأزمة العنصرية العنيفة التي حدثت خلال تلك المباراة بعد الهجوم من بعض مشجعي فالنسيا على البرازيلي فينيسيوس جونيور أدت إلى أحداث متلاحقة والكثير من العقوبات على "الخفافيش".

بيان فالنسيا، الذي أصدره صباح الخميس، اتهم فيه البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد بالكذب بشأن الهتافات العنصرية التي صدرت في "ميستايا" ضد فينيسيوس جونيور.

وجاء في البيان الذي أصدره النادي عبر حساباته على مواقع التواصل والموقع الرسمي: "نادي فالنسيا يأسف وينفي بشكل قاطع التصريحات الكاذبة التي أدلى بها اللاعب رودريجو، والتي أكد فيها أن ملعبنا بالكامل والجماهير أطلقوا هتافات عنصرية، مثل هذه المظاهر هي أكاذيب خطيرة تساهم في وصم قاعدة مشجعين نموذجية مثل جماهير فالنسيا بطريقة غير عادلة تمامًا".

يشير فالنسيا في بيانه إلى بعض تصريحات رودريجو في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء خلال معسكر منتخب البرازيل قبل المباراة الودية ضد غينيا التي تقام يوم السبت في مدينة برشلونة، حيث أكد أن ملعب "ميستايا" بأكمله كان يهتف: "قرد" كلما وصلت الكرة إلى فينيسيوس.

فالنسيا طالب نجم ريال مدريد بتصحيح أقواله، حيث أضاف: "تمامًا كما فعل مدربه كارلو أنشيلوتي، الذي صحح أقواله بعد المباراة، نطلب من رودريجو تصحيح هذه الأكاذيب أيضًا، يحتفظ نادي فالنسيا بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة للدفاع عن شرف النادي والمشجعين".

واختتم البيان:"ومرة أخرى، نريد أن نصدق على إدانتنا الشديدة لأي نوع من أنواع العنصرية أو العنف، وأظهرنا ذلك بطرد المشجعين الثلاثة المتورطين في هذا الحادث المؤسف مدى الحياة، ولا شك في كفاحنا والتزامنا بالقضاء على هذا البلاء الاجتماعي، لكن نطالب مرة أخرى بأقصى درجات الاحترام لمشجعينا وألا يتم مهاجمتهم بمعلومات خادعة وأكاذيب".