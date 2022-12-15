كاد يحطم وجهه! مبابي يعتذر لمشجع بعد ضربه بالكرة

اعتذر نجم فرنسا كيليان مبابي لمشجع لبلاده عقب أن ضربه بتسديدة أثناء الإحماء قبل لقاء المغرب بنصف نهائي كأس العالم 2022.
فرنسا فاز على المغرب بهدفين نظيفين على ملعب "البيت" مساء الأربعاء، لتضرب موعداً مع الأرجنتين في المباراة النهائية الأحد المقبل.
وأثناء الإحماء، سدد مبابي كرة طائشة علت العارضة وضربت وجه أحد المشجعين الفرنسيين خلف المرمى بقوة، ليسقط المشجع أرضاً.
نجم بي إس جي لاحظ الموقف وتوجه مباشرة نحو المشجع المصدوم، واطمئن على سلامته وحياه، قبل التوجه من جديد لاستكمال الإحماء.
وساهم مبابي في هدفي بلاده، الأول الذي سجل تيو هيرنانديز عقب تصدي الدفاع لتسديدة النجم الشاب، والثاني بعد أن تحولت تمريرته نحو كولو مواني.
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