كاديه باجيرا .. سر تألق ليفاندوفسكي مع برشلونة ورده الحاسم على تشافي

المهاجم البولندي يعيش بداية موسم مذهلة

يعيش روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بداية موسم مذهلة، إذ ساهمت أهدافه الـ7 في نجاح فريقه في الفوز في أول 7 مباريات من الدوري الإسباني، وقد كشفت صحيفة آس الإسبانية عن سر هذا التألق الذي حمل رد اللاعب الحاسم على مدربه السابق تشافي.

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كانت نهاية الموسم الماضي قد شهدت خلافات بين ليفاندوفسكي وتشافي، وقد أبلغ الثاني الإدارة في كتالونيا بعدم الحاجة للأول وأنه لا يتمتع بالجاهزية الفنية والبدنية ليكون بطل الفريق وحجر أساسه وطالب برحيله خلال الصيف، قبل أن يرحل هو بقرار جوان لابورتا رئيس النادي.

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الصحيفة الإسبانية أوضحت أن رحيل تشافي وقدوم هانز فليك غير الكثير لدى المهاجم البولندي، كما كشفت عن خطته المذهلة للاستعداد للموسم الجديد وكسب ثقة المدرب الجديد في الصيف وخاصة بعد خروج بولندا من يورو 2024.

آس أوضحت أن ليفاندوفسكي خطط لتحسين قدراته البدنية خلال الأشهر الأخيرة، ولذا تخلى الاستمتاع بالعطلة مثل جميع زملائه وتواصل مع خوانجو مورال رئيس نادي كادي باجيرا، أحد الأندية المحلية في سانتا يونسا، للسماح له باستخدام النادي والتدرب فيه.

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وأضافت آس أن تغيير الأدوار المطلوبة من ليفا بواسطة فليك ساهم كذلك في إظهاره قدراته جيدًا، خاصة التراجع للوسط وترك المساحة للثنائي رافينيا وبيدري بجانب المساهمة الدفاعية، وكل هذا يُمثل أفضل رد من اللاعب على مدربه السابق.

يُشار إلى أن عقد ليفا يتضمن شرطًا يسمح للبارسا بفسخه في يونيو القادم حال لم يلعب 55% من المباريات الرسمية هذا الموسم، وتُحتسب المباراة حال لعب 45 دقيقة منها فقط، ولا تحتسب المباريات التي يغيب عنها للإصابة.