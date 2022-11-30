كاحل مبابي يدفع ديشان لإبعاده عن مواجهة تونس

ضربة قوية للاعب في صراعه على لقب الهداف

يميل الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا، لإراحة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وعدم إشراكه ضد تونس بالجولة الثالثة لكأس العالم.

فرنسا تستعد للعب أمام تونس، مساء اليوم، الأربعاء، طمحًا في مواصلة العلامة الكاملة بعد الفوز في أول مباراتين ضد الدنمارك وأستراليا.

إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية، أكدت أن فريق المدرب ديدييه ديشان قد يخوض هذه المهمة من دون مبابي الذي يعاني من إجهاد في الكاحل منذ بضعة أسابيع.

وهو الأمر الذي قد يدفع ديشان إلى عدم الاعتماد على اللاعب، لضمان الفريق التأهل إلى دور الـ16 بالفعل ولتجنب حدوث أي انتكاسة أو إصابة قوية تبعد النجم الشاب عن ما تبقى من المونديال.

جدير بالذكر أن مبابي يعيش انطلاقة مميزة في كأس العالم بقطر، حيث سجل 3 أهداف حتى الآن ويعتبر من أقوى المنافسين على لقب الهداف مع إينر فالنسيا وكودي جاكبو.