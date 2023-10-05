كابوس ليفربول مستمر .."خطأ غير متوقع" من توتنهام يثير الذعر في قلوب جماهيره

أزمة مباراة ليفربول وتوتنهام تثير القلق داخل قلوب مشجعي سبيرز...

استيقظ مشجعي توتنهام، اليوم على خطأ غير متوقع، بشأن أحداث مباراة الفريق أمام ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي أثار الذعر في قلوبهم.

وشهدت مباراة توتنهام وليفربول، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، حيث طرد الحكم لاعبين من ليفربول وألغى هدفًا بداعي التسلل اتضح لاحقًا باعتراف لجنة التحكيم نفسها أنه كان سليمًا.

وعقب المباراة، اعترضت إدارة ليفربول ومدرب الفريق يورجن كلوب، وطالبوا إعادة المباراة، اعتراضًا على قرار التحكيم، بإلغاء الهدف.

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ووصل اليوم إشعارًا إلى جمهور توتنهام، عبر التطبيق الرسمي للنادي مكتوب في عنوانه "تمت إعادة جدول مباراتنا على ملعبنا في الدوري مع ليفربول".

وفي النهاية تبين حقيقة الأمر، أنه سيتم إعادة جدول مباراة توتنهام مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي للسيدات، والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد القادم.