كابوس لن ينتهي قريبًا .. خسائر سالم الدوسري تمتد إلى كأس العالم للأندية

تامر أبو سيدو
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20230430_Salem_Al-Dawsari(C)Getty images
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لم تكن مجرد بطاقة حمراء!

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يبدو أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها سالم الدوسري نجم الهلال خلال مواجهة أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لم تكن مجرد بطاقة عادية، بل خسائرها سترافق الجناح السعودي طويلًا.

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الدوسري كان قد غادر ملعب الدرة في الرياض عند الدقيقة الـ86 من المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1، بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تعديه على الخصم دون كرة.

خسائر اللاعب الدولي السعودي من ذلك الطرد لم تتوقف عند الغياب عن الهلال في لقاء الإياب، والذي سيكون مؤثرًا للغاية مقارنة بقيمة الدوسري الفنية والشخصية وقدرته على الحسم في المواجهات الكبيرة، بل امتدت لتعرضه لحملة انتقادات واسعة وعنيفة من الإعلام والجمهور الأزرق وسط مطالب بفرض عقوبات رادعة عليه.

المصادر المتابعة أكدت بالفعل خصم الهلال 50% من راتب الدوسري بعد حالة الطرد، مشيرة إلى أن هناك حالة استياء واضحة من الإدارة تجاه اللاعب.

الإعلامي وليد الفراج أكد اليوم نقلًا عن مصادره في لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف اللاعب لـ3 مباريات بسبب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة، فيما أوضح المستشار القانوني فهد بارباع أن الإيقاف سيُطبق في كأس العالم للأندية حال تتويج الهلال باللقب القاري ومشاركته في النسخة القادمة، وهو ما يزيد من خسائر الدوسري الذي يطمح لتعزيز أرقامه الممتازة في البطولة العالمية.

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