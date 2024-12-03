"كابوس" سعود عبد الحميد يعود من جديد .. عروض الاحتراف تُهدد حاضر ومستقبل الهلال!

ضربة أخرى قوية للزعيم

يبدو أن "كابوس" سعود عبد الحميد سيُهاجم الهلاليين مجددًا في سوق الانتقالات الشتوي القادم، حيث كشفت مصادر صحفية عن وجود عروض احتراف لاثنين من نجوم الفريق أحدهما معار للخارج لكنه يُمثل المستقبل المشرق.

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الهلال قاوم كثيرًا فكرة رحيل مدافعه السعودي للاحتراف في أوروبا لكنه اضطر للموافقة أخيرًا على انتقاله إلى روما بضغط من اللاعب وجهات عليا في السعودية تُشجع وترعى ملف احتراف اللاعبين السعوديين في القارة العجوز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي خالد الرشيد وخلال حضوره في بودكاست "هجمة مرتدة" كشف النقاب عن وجود عرضين من أوروبا لنجم الشباب المعار من الهلال، مصعب الجوير، والذي يراه الهلاليون مستقبل صناعة اللعب في الفريق.

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وأوضح الرشيد أن أحد العرضين قادم من فريق كبير في الدوري الإيطالي والثاني من إسبانيا، رافضًا الكشف عن هوية الفريقين، ومشيرًا إلى أن الصفقة قد تتم خلال يناير القادم.

اللاعب الثاني الذي قد يفقده الهلال في سوق الانتقالات الشتوي برحيله إلى أوروبا هو المدافع حسان تمبكتي، حيث أوضح الرشيد أن اللاعب مستهدف للاحتراف الخارجي بجانب آخرين مثل أيمن يحيى ونواف العقيدي لكن بعد تعافيه من الإصابة، مشيرًا إلى أن احتراف اللاعب مرتبط بموافقته وناديه.

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ويحتل الهلال وصافة جدول دوري روشن، برصيد 31 نقطة من 12 مباراة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن الاتحاد، المتصدر بـ33 نقطة.