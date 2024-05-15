كابوس لا ينتهي .. ريال مدريد يسدد ثمن صفقة هازارد الفاشلة حتى الآن!

الملكي يتحمل نتيجة انتصاراته الأوروبية!

لا يزال ريال مدريد يسدد فواتير صفقة الجناح البلجيكي إيدين هازارد، التي لم يكتب لها النجاح داخل النادي الملكي.

ورغم اعتزال هازارد كرة القدم نهائيًا، منذ 7 أشهر، بعد مسيرة غير موفقة مع ريال مدريد، إلا أن الميرنجي سيقوم بسداد مبلغ ضخم إلى ناديه السابق تشيلسي بسبب بنود التعاقد.

وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن عقد هازارد مع ريال مدريد كان يتضمن بندًا، يمنح تشيلسي أحقية الحصول على 5 ملايين جنيه إسترليني حال وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا طوال مدة التعاقد.

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وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على بايرن ميونخ (4-3)، في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند في ستاد ويمبلي، مطلع شهر يونيو المقبل.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صيف 2019، بعقد يمتد لـ5 سنوات (2024)، لكنه عانى من إصابات بالجملة على مدار مسيرته مع الفريق "الملكي" قبل أن يقرر التقاعد نهائيًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن اعتزال هازارد لن يمنع تشيلسي من حقه في الحصول على البنود المنصوص عليها في العقد مع ريال مدريد، حتى نهايته في صيف 2024.