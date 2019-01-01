كاباييرو يُشيد بكيبا ويصف الحديث عن ثمنه بالجنون

حارس المرمى انتقل لتشيلسي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد ويلي كاباييرو حارس مرمى تشيلسي بزميله في الفريق كيبا أريزاباليا خاصة من حيث سرعة انسجامه مع الدوري الإنجليزي وزملائه الجدد، واصفًا الحديث عن ثمنه بالجنون.

وانضم كيبا لصفوف البلوز من أتليتك بلباو الصيف الماضي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني بهدف تعويض تيبو كورتوا المنتقل إلى ريال مدريد، وقد أبلى بلاءً حسنًا هذا الموسم ولم يرتكب أي خطأ فردي بل تألق في التصدي لعدد من الهجمات الخطيرة.

مسؤول عمليات البحث: عائلتا سالا والطيار تعرفان أنهما ميتان!

كاباييرو قال عن زميله لجول "كنا بحاجة لحارس مرمى يُجيد اللعب بقدميه قبل كل شيء آخر، وهو يُجيد هذا، إذ يمتلك الثقة ويُمرر جيدًا، سواء التمريرات الطويلة أو القصيرة. لديه كذلك سرعة رد فعل ممتازة ويدين ممتازتين، يقوم بعمل جيد بالفعل".

"اعتقدت في البداية أنه سيحتاج لوقت لأن التأقلم مع البريميرليج يحتاج للقليل من الوقت أحيانًا، لكنه أدى جيدًا من المباراة الأولى".

أضاف حول ثمنه "أعتقد أن كرة القدم أصبحت مجنونة في السنوات الـ3-4 الأخيرة. وأرى أنه من الجنون قليلًا أن نتحدث عن أي لاعب حسب الثمن الذي دُفع لأجله، باعتقادي علينا ألا نتحدث عن المال بل عن الأداء، وأعتقد أن أداء كيبا جيد حقًا".