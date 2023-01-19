فيديو | خلطهم سالم بسرعته .. أسقط حكيمي وطرد خوان بيرنات

زهيرة عادل
|
Salem Al-Dawsari - riyadh XI 2023goal
سالم الدوسريفريق موسم الرياضباريس سان جيرمانمباريات وديةالهلالالنصرأشرف حكيميجوان بيرناتدوري روشن السعودي

التورنيدو أجبر باريس سان جيرمان على استكمال مباراة كأس موسم الرياض بعشرة لاعبين فقط

Shahid 1920 x 300 NEW DECEMBER 2022Shahid

رغم انتهاء الشوط الأول من مواجهة كأس موسم الرياض دون إحراز سالم الدوسري؛ جناح أيسر نجوم الهلال والنصر، لأي هدف، لكنه وضع بصمته في الشوط بطريقته الخاصة.

نجوم الزعيم والعالمي يلتقون حاليًا بنجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

شوط اللقاء الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، لكن كان لقطة الطرد أيضًا من ضم الأبرز في الشوط.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الدقيقة 39 من عمر المباراة، شهدت انطلاقة للدوسري من وسط الملعب، تداخل معه في البداية الظهير المغربي أشرف حكيمي، لكنه لم يفلح لإيقافه، ليلحق به خوان بيرنات، الذي اضطر لاستعمال التدخل العنيف، لإيقاف سرعة التورنيدو ومنعه من انفراد صريح بالحارس كيلور نافاس.

وأشهر حكم المباراة القطري عبد الرحمن الجاسم لإشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه لاعب الفريق الباريسي، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.

يذكر أن كريستيانو رونالدو أحرز ثنائية الفريق السعودي في الشوط الأول، فيما سجل ليونيل ميسي وماركينيوس ثنائية الفريق الفرنسي.

Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid

اختيارات المحررين