لاعب شباب الأردن: الشباب فريق قوي، لكننا قادرون على التأهل من عمان

الشباب السعودي استطاع هزيمة شباب الأردن الأردني بهدف قاتل في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية البطلة

أكد يوسف النبر لاعب شباب الأردن قدرة فريقه على تحقيق الفوز على الشباب السعودي في إياب لقاء دور الـ16 بين الفريقين في عمان والتأهل للدور القادم من كأس محمد السادس للأندية البطلة.

وخسر الفريق الأردني أمام نظيره السعودي في الرياض بهدف قاتل أحرزه حسن معاذ في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وسيخوض الفريقان لقاء الإياب يوم الجمعة 8 نوفمبر المقبل.

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وتحدث النبر لقناة أبو ظبي الرياضية عقب المباراة معترفًا بقوة الشباب وأفضليته في المواجهة، لكن محذرًا في نفس الوقت من قدرة شباب الأردن التسجيل والتأهل في لقاء الإياب.

مضيفًا "الحمد لله على كل شيء، وعلى أدائنا خلال المباراة، لعبنا خارج أرضنا وأدينا مباراة جيدة، تلقينا هدف بعد أن كدنا نُسجل هدف الفوز".

تابع "هناك مباراة إياب في عمان، قادرون على التسجيل والعودة والتأهل للدور القادم".

"مبروك للشباب، فريق قوي يمتلك عناصر جيدة جدًا، حاولنا قدر الإمكان اللعب على تقليل نقاط قوتهم واللعب على أخطائهم لكن قدر الله وما شاء فعل، قادرون على الفوز والتأهل إيابًا".