دوري أبطال العرب

حسن معاذ: حققنا نتيجة إيجابية أمام منافس صعب

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سجل حسن معاذ هدف في الوقت القاتل لصالح فريقه الشباب السعودي ضد شباب الأردن الأردني في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية البطلة

قال حسن معاذ صاحب هدف الشباب القاتل على شباب الأردن في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية البطلة أن اللقاء لم يكن سهل أبدًا.

وكان اللقاء في طريقه للتعادل السلبي بعد أن أهدر مهاجمو الشباب العديد من الفرص للتسجيل، لكن معاذ استطاع إحراز الهدف الأول من تمريرة عرضية حالفها الحظ وخدعت حارس مرمى شباب الأردن "رشيد عبد الله" عند الدقيقة الـ90.

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وقال معاذ عقب اللقاء لقناة أبو ظبي الرياضية أن المهم من المباراة تحقق وهو الفوز لجعل مواجهة الإياب في الأردن أسهل، مبديًا سعادته بالهدف الذي جاء بعد فترة معاناة له من الإصابات والغياب عن اللعب.

مضيفًا "الحمد لله، كانت مباراة صعبة، لم تكن سهلة أبدًا، نعلم جميعًا أن المباريات تزداد صعوبة كلما تقدمنا في البطولة، نسبيًا قطعنا شوط نحو التأهل".

"شباب الأردن فريق كبير ومنافس قوي، فريق له ثقله، النتيجة مرضية بالنسبة لنا، بغض النظر عن السلبيات والإيجابيات خلال اللقاء إلا أن الفوز وعدم قبول هدف على ملعبنا يُعد إيجابيًا".

يُذكر أن الفريقان سيلتقيان مجددًا في لقاء الإياب في الأردن يوم 8 نوفمبر القادم.

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