كأس رئيس الدولة الإماراتي | العين لربع النهائي بعد فوز صعب على دبا الحصن

المباراة الأولى بعد إقالة إيفان ليكو

صعد العين لدور الـ8 من كأس رئيس الدولي الإماراتي بعد انتصاره الصعب على دبا الحصن بهدفين دون رد سجلهم في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم في دبي.

وأدار العين خلال المباراة المدرب العراقي غازي فهد الذي تولى مهمة تدريب الفريق الأول بعد إقالة الكرواتي إيفان ليكو قبل يومين وعقب الخسارة المفاجئة أمام الظفرة في دوري الخليج العربي الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد.

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ولعب دبا الحصن مباراة جيدة جدًا وأزعج وأرهق ضيفه البنفسجي وكاد أن يُصل لمرماه أكثر من مرة لكن التوفيق غاب عن اللمسة الأخيرة للاعبيه، ورغم معاناة العين خلال الشوط الأول إلا أنه نجح في إحراز هدفين خلال الدقائق الأخيرة منحاه بطاقة الصعود لربع النهائي.

وسجل الهدف الأول جمال معروف عند الدقيقة الـ40 بعد مواجهة فردية مع حارس المرمى المنافس، وقد عاد الحكم لتقنية الفيديو قبل أن يُقرر احتساب الهدف لعدم وجود تسلل على المهاجم الإماراتي، وبعد 5 دقائق أضاف كايو كانيدو الهدف الثاني بمتابعة للكرة المرتدة من مدافع دبا الحصن إثر تصديه لتسديدة جمال معروف من خط المرمى.

وحاول أصحاب الملعب تقليص الفارق في الشوط الثاني، كما حاول العين تعزيز تقدمه، لكن الفريقان فشلا في إضافة المزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بنتيجة الشوط الأول.

وفي مباراة ثانية من دور الـ16 لكأس رئيس الدولة الإماراتي، نجح بني ياس في الصعود لربع النهائي بتخطيه الفجيرة خارج ملعبه بهدف دون رد أحرزه بيدرو كوندي في الوقت المحتسب بدلًا للضائع من الشوط الثاني، وقد احتاج الحكم الكثير من الوقت للنقاش مع حكام الفيديو قبل أن يُقرر احتساب الهدف.

وشهد اللقاء الكثير من الفرص للفريقين خاصة في الدقائق الأخيرة لكن التسرع والرعونة وغياب الدقة عن اللمسة الأخيرة أدى لوصول المباراة للتعادل السلبي حتى دقائقها الأخيرة حين حسمها المهاجم الإسباني برأسية جميلة استغل بها خطأ المدافع في إبعاد الكرة.