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كأس خادم الحرمين الشريفين

كأس خادم الحرمين| تأهل العروبة والنجوم وخروج نجران والمجزل

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كأس خادم الحرمين الشريفين
تعرف على نتائج دور الـ64 بكأس خادم الحرمين الشريفين

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أقيمت اليوم الجمعة، مباريات دور الـ64 بكأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك ليتم استكمالها بعدما بدأ منذ يوم 1 يناير الجاري.

ونجح الوشم في تحقيق الفوز على السد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب فريق الوشم.

العروبة تمكن من تحقيق الفوز على الثقبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل للعروبة إسماعيل يانجو ونادر الشراري وموسى سلمان، بينما سجل للثقبة بسام المناعي ومحمد يحيى الحاج.

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واستطاع فريق العين أن يحقق الفوز على نجران بهدف دون رد، أحرزه يوسف إبراهيم الزهراني بالدقيقة 65 من زمن المباراة.

وفاز فريق النجوم على الأخدود بهدفين دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الضمك.

وفاز وج على المجزل بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل ربيع الموسى ونقاء البقمي وسعود صلواتي ورامي الموصابي، وسجل للمجزل عبد الله عواجي وعبد العزيز اليوسف.

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